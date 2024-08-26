Карты «СберБанка» в Беларуси работают со сбоями
- 26.08.2024, 20:56
Что происходит.
У белорусского «СберБанка» произошел сбой в работе системы.
Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, в это время могут не работать карты клиентов.
Кроме того, проблемы есть в работе некоторых сервисов.
Первая информация о сбое появилась в 17:40 в понедельник, 26 августа. По данным на 20:00, сбой продолжается.
В банке прикладывают все усилия, чтобы все как можно скорее заработало в привычном режиме.
Отметим, что «СберБанк» (ранее известный как «БПС-СберБанк») является одним из крупнейших банков в Беларуси. Он предоставляет широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц.
Контрольный пакет акций финансового учреждения принадлежит публичному акционерному обществу «СберБанк России».