Карты «СберБанка» в Беларуси работают со сбоями 26.08.2024, 20:56

Что происходит.

У белорусского «СберБанка» произошел сбой в работе системы.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, в это время могут не работать карты клиентов.

Кроме того, проблемы есть в работе некоторых сервисов.

Первая информация о сбое появилась в 17:40 в понедельник, 26 августа. По данным на 20:00, сбой продолжается.

В банке прикладывают все усилия, чтобы все как можно скорее заработало в привычном режиме.

Отметим, что «СберБанк» (ранее известный как «БПС-СберБанк») является одним из крупнейших банков в Беларуси. Он предоставляет широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Контрольный пакет акций финансового учреждения принадлежит публичному акционерному обществу «СберБанк России».

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