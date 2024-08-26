Совет Форума свободной России: Принцип свободы слова не подразумевает свободы ведения военной пропаганды страны-агрессора 1 26.08.2024, 21:24

1,160

Заявление Совета Форум свободной России по поводу ареста Павла Дурова.

Форум свободной России сделал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова.

Charter97.org приводит заявление целиком.

«Арест Павла Дурова во Франции произвел эффект разорвавшейся бомбы. Дискуссия, развернувшаяся в публичном пространстве, в очередной раз расколола российскую политэмиграцию, а истерика российских пропагандистов подтвердила подозрение о том, что речь в данном кейсе идет далеко не только о свободе слова.

С началом войны Telegram превратился в орудие войны. И Дуров вольно или невольно допустил это, никак не препятствуя использованию Telegram российскими военными, спецслужбами, агентурой, появлению масштабной z-пропаганды, многочисленных провоенных Telegram-каналов так называемых «военкоров», разжигающих ненависть и войну.

Сейчас российские пропагандисты бьются в настоящей истерике, обвиняя Запад в нарушении свободы слова, а отдельные депутаты российского псевдопарламента даже утверждают, что «задержание Павла Дурова можно сравнить с арестом начальника связи российской армии», разъясняя при этом, что «Telegram активно используется для передачи разведданных, корректировки артиллерийских ударов, трансляции видеопотоков с беспилотников и других задач, связанных с управлением войсками». На путинском ТВ доморощенные «эксперты» прямо рассказывают, что «наводят по Telegram «искандеры», артиллерию и авиацию».

Странным образом в унисон с кремлевскими пропагандистами звучит начатая частью российской либеральной политэмиграции кампания в защиту Павла Дурова и его детища. И если пропагандисты просто работают за высокий прайс, то мотивацию россиян, изгнанных из своей Родины, где они лишены элементарных гражданских прав, понять сложнее.

Еще сложнее понять, почему продолжающаяся уже третий год война и очередные военные преступления путинского режима не вызывают в российской либеральной среде такого ажиотажа, как задержание Дурова. Сегодняшний удар по Украине, повлекший за собой человеческие жертвы, повреждения инфраструктуры и угрозу разрушения дамбы Киевского водохранилища, впечатлил наших либеральных соотечественников гораздо меньше, чем приключения основателя Telegram в Париже.

Не предвосхищая вопросов личной виновности/невиновности Павла Дурова в конкретных преступлениях (на это есть французский суд), мы считаем необходимым заявить следующее. Принцип свободы слова не подразумевает свободы ведения военной пропаганды страны-агрессора. Немыслимо представить себе колонки Геббельса на страницах The New York Times или других ведущих изданий того времени. Прокремлевская военная пропаганда должна искореняться отовсюду, в том числе из Telegram. Мы также настаиваем, что эффективное медиа, каковым стал Telegram, не должно становиться средством наведения путинских орудий убийства – ракет, пушек и самолетов. И наконец, мы твердо уверены, что популярный мессенджер не должен быть площадкой для незаконного контента и организации преступной деятельности.

Независимо от того, чем конкретно закончится французская эпопея Дурова, мы надеемся, что Telegram перестанет быть орудием путинской войны. Его создатели должны и могут сделать это», - говорится в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com