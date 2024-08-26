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Зеленский: Украина готовит ответ на ракетный удар РФ

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  • 26.08.2024, 21:35
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Зеленский: Украина готовит ответ на ракетный удар РФ

Россияне выпустили по Украине 127 ракет и 109 ударных БПЛА.

Украина ответит на массированный воздушный удар РФ в ночь на 26 августа. Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, в частности топливно-энергетический сектор, проинформировали в Воздушных силах ВСУ. Всего оккупанты выпустили 127 ракет и 109 ударных БПЛА, силы обороны уничтожили 102 ракеты и 99 дронов, при этом несколько беспилотников были «локационно потеряны на территории Украины», подчеркнули в ВС ВСУ.

«Районы запусков ракет по Украине – это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, также акватория Черного моря, территория нашего оккупированного Крыма, – рассказал в видеообращении Зеленский. – Каждый такой удар снова и снова возвращает всех нас к задаче дальнобойности – к необходимости дать нашим силам обороны достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары».

По словам президента, это «оптимальная антитеррористическая тактика», на которую «имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из партнеров», от которых в Украине ожидают решений по дальнобойности.

Зеленский сообщил, что начал день с отдельного длительного разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«И по отражению этого ракетного удара – подробно, и по нашему ответу России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно», – отметил президент.

Зеленский добавил, что за сутки «есть больше контроля» и очередное пополнение обменного фонда.

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