Роналду заявил, что не видит себя тренером 1 26.08.2024, 21:47

Португалец заявил, что после завершения игровой карьеры у него будут и другие дела, помимо футбола.

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру после завершения игровой. Слова 39-летнего футболиста приводит A Bola.

Роналду, с прошлого года играющий в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», сказал, что решение об уходе из сборной Португалии будет «спонтанным», но обдуманным.

«На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего», — сказал Роналду, отметив, что будет заниматься и «другими делами, помимо футбола».

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com