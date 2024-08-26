Сырский и генерал Каволи обсудили усиление ПВО

Сырский и генерал Каволи обсудили усиление ПВО1
- 26.08.2024, 21:55
Главкком ВСУ также рассказал командующему вооруженными силами США в Европе о ситуации на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел 26 августа телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи.
В ходе разговора Сырский рассказал о ситуации на фронте по всем направлениям.
«Поблагодарил за оказанную военную помощь. Обозначил наши основные потребности, в том числе боеприпасы, военную технику и другое вооружение», - отметил Сырский.
Также генералы обсудили усиление ПВО как основного приоритета.