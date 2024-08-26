Сырский и генерал Каволи обсудили усиление ПВО 1 26.08.2024, 21:55

Александр Сырский

Главкком ВСУ также рассказал командующему вооруженными силами США в Европе о ситуации на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел 26 августа телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

В ходе разговора Сырский рассказал о ситуации на фронте по всем направлениям.

«Поблагодарил за оказанную военную помощь. Обозначил наши основные потребности, в том числе боеприпасы, военную технику и другое вооружение», - отметил Сырский.

Также генералы обсудили усиление ПВО как основного приоритета.

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