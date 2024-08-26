Крупную партию говядины вернули в Беларусь из России 3 26.08.2024, 22:04

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Это уже не первый случай с начала года.

Почти тонна говядины возвращена в Беларусь. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве заявили, что в Псковской области остановлено «незаконное перемещение 900 кг говядины в четвертинах на кости».

Груз перевозили в машине, не оснащенной холодильным оборудованием.

Ветеринарный контроль показал, что на товаре не было маркировки, говядина перемещалась без документов.

Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Россию говядины на кости с территории Беларуси, не имеющей статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

В ведомстве подчеркнули, что с начала года это шестая попытка незаконно ввезти говядину в РФ из Беларуси. Все партии мясной продукции были возвращены обратно.

Ранее российское фитосанитарное ведомство ввело временный запрет на поставки продукции с пяти белорусских предприятий в связи с повторными нарушениями.

По информации Россельхознадзора, в говядине от Бобруйского мясокомбината и мясной фабрики «Александров» нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Антибиотик азитромицин есть в колбасных изделиях Слонимского мясокомбината. Офлоксацин – в консервах из говядины «Квинфуд».

Снова обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в готовой рыбной продукции горячего копчения предприятия «Фишинг Групп».

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