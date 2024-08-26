Фары для Bugatti Chiron оценили в стоимость нового Porsche 26.08.2024, 22:23

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Сам автомобиль стоит, как крыло от самолета.

Общий тираж Bugatti Chiron — всего 500 экземпляров. И если сам автомобиль стоит, как крыло от самолета (и это очень близко к истине), то оптика может обойтись, как новый суперкар от Porsche.

Скажем, на eBay Germany был обнаружен комплект фар Valeo для Chiron по цене 147 000 евро, или порядка 164 000 долларов. Между тем, новый Porsche 911 Carrera GTS стоит 164 900 долларов, передает «Онлайнер».

Продавец находится в Польше, но готов отправить фары в европейскую страну за дополнительную плату в размере 1000 евро. Магазин предлагает доставку и за пределы Европы, но стоимость доплаты за эту услугу не обозначена.

К слову, фары указаны как подержанные, но продавец обещает «идеальное состояние». Motor1.com отмечают, что товар рекламируется как оригинальная деталь с кодом OEM-запчасти: 5B4941035C 5B4941036C. Журналисты немного покопались и нашли эти фары на польском сайте, где они выставлены за 420 000 злотых (98 000 евро, или 110 000 долларов), что значительно дешевле, но тоже немало.

Безумная цена за комплект фар напомнила авторам видеоролик от The Hamilton Collection о расходах на владение Chiron: 10 000 долларов за задний фонарь, 13 547 долларов за сменный ключ, 8449 долларов за комплект шин, 18 317 долларов за передние тормозные диски, 6764 доллара за передние тормозные колодки, 18 317 долларов за задние тормозные диски, 4024 доллара за задние тормозные колодки, 185 000 долларов за трансмиссию и 11 500 долларов за ежегодное обслуживание. В общем, владеть эксклюзивным гиперкаром — совсем недешевое удовольствие, и это касается буквально всего.

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