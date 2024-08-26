ІКЕА запускает мебельный секонд-хенд 26.08.2024, 22:41

На новой платформе клиенты смогут продавать подержанную мебель друг другу.

Сеть мебельных магазинов ІКЕА планирует запустить онлайн-платформу Preowned, которая позволит клиентам продавать подержанную мебель друг другу. Об этом пишет Financial Times.

Сайт будут тестировать в Мадриде и Осло до конца года. В дальнейшем планируют развернуть по всему миру.

ІКЕА уже имеет опыт по покупке подержанной мебели и перепродажи ее клиентам, но Preowned – более амбициозный проект. Новый маркетплейс – часть трансформации сети магазинов, которая за последние несколько лет предложила своим покупателям онлайн-продажи, магазины в центре города и сборку мебели.

Клиенты будут вводить товар, цену на него и фотографии, а база данных ІКЕА с искусственным интеллектом будет добавлять рекламные изображения и замеры. Покупатель будет забирать мебель непосредственно у продавца, который сможет получить деньги или ваучер от ІКЕА со скидкой 15%.

Размещение объявлений бесплатное, но исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин отметил, что со временем с клиентов может взиматься символическая плата.

Выйдя на этот рынок, ІКЕА создаст конкуренцию для eBay, Craigslist и Gumtree.

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