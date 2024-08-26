закрыть
26 августа 2024, понедельник, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ІКЕА запускает мебельный секонд-хенд

  • 26.08.2024, 22:41
ІКЕА запускает мебельный секонд-хенд

На новой платформе клиенты смогут продавать подержанную мебель друг другу.

Сеть мебельных магазинов ІКЕА планирует запустить онлайн-платформу Preowned, которая позволит клиентам продавать подержанную мебель друг другу. Об этом пишет Financial Times.

Сайт будут тестировать в Мадриде и Осло до конца года. В дальнейшем планируют развернуть по всему миру.

ІКЕА уже имеет опыт по покупке подержанной мебели и перепродажи ее клиентам, но Preowned – более амбициозный проект. Новый маркетплейс – часть трансформации сети магазинов, которая за последние несколько лет предложила своим покупателям онлайн-продажи, магазины в центре города и сборку мебели.

Клиенты будут вводить товар, цену на него и фотографии, а база данных ІКЕА с искусственным интеллектом будет добавлять рекламные изображения и замеры. Покупатель будет забирать мебель непосредственно у продавца, который сможет получить деньги или ваучер от ІКЕА со скидкой 15%.

Размещение объявлений бесплатное, но исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин отметил, что со временем с клиентов может взиматься символическая плата.

Выйдя на этот рынок, ІКЕА создаст конкуренцию для eBay, Craigslist и Gumtree.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов