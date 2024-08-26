ВСУ показали, как прорвали минные поля в Курской области РФ

ВСУ показали, как прорвали минные поля в Курской области РФ1
- 26.08.2024, 22:54
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Видеофакт.
Украинские военные в начале операции в Курской области РФ прорвали минные поля россиян. Соответствующее видео 26 августа опубликовано в Facebook 49-й инженерно-штурмовой бригады Сил поддержки ВСУ.
Там рассказали, что с началом наступления украинских войск в Курской области воины 49 бригады проделывали проходы в минных полях.
Они обеспечивали проход наступающих подразделений вглубь обороны россиян, а также организовывали переходы через препятствия.
«49 инженерно-штурмовая бригада Сил поддержки – первые в бою, первые в прорыве!» – говорится в сообщении.