Правительство Польши пообещало ввести короткую рабочую неделю 1 26.08.2024, 23:04

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Либо четырехдневку, либо семичасовой рабочий день.

Правительство Польши подтвердило, что до окончания срока своих полномочий в 2027 году внесет поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени. Об этом пишет Euractiv.

Изменения предполагают либо введение четырехдневной рабочей недели, либо семичасовой рабочий день.

«Будет определен наилучший вариант: либо сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов, либо ввести четырехдневную рабочую неделю», – заявила ранее министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк.

По данным Евростата, поляки работают в среднем 40,5 часов в неделю, дольше всех в Евросоюзе после греков. Средний показатель по ЕС составляет 37,5 часа, а средний мировой показатель – 34,2 часа.

По данным исследования платформы ClickMeeting, в Польше более короткая рабочая неделя пользуется большей популярностью, чем семичасовой рабочий день: 70% работодателей предпочитают четырехдневную рабочую неделю.

В 1952 году в Польше была введена пятидневная рабочая неделя с выходным днем в субботу. Сокращение рабочей недели до четырех дней стало бы революционным изменением, но правительство разделилось во мнениях.

«Исследования показывают, что чем дольше мы работаем, тем больше мы становимся напряженными и уставшими. Еще один час на работе необязательно означает еще один час эффективности», – сказала Дземянович-Бонк изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Ожидается, что работа по внесению поправок в Трудовой кодекс наберет обороты осенью и может быть завершена следующей весной, поскольку сокращение рабочего времени может помочь правящей коалиции в президентской избирательной кампании 2025 года.

Глобальным лидером по введению четырехдневки считается Исландия. В 2015-2019 годах там провели самый большой в мире эксперимент по сокращению рабочей недели, который показал, что производительность труда от этого не уменьшается, а в некоторых случаях даже растет.

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