Украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении 27.08.2024, 1:07

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Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику, в частности, на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как рассказали в ГПСУ, тяжелыми ударными бомберами «Вампир» пограничники бригады «Месть» за несколько дней поразили ряд позиций оккупантов.

В результате боевой работы один оккупант ликвидирован, четверо ранены, уничтожена огневая точка пулеметчика и три склада из БК, повреждены два орудия МТ-12 «Рапира», пушку неустановленного типа и броневик.

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