AFP сообщило о продлении срока задержания Дурова 27.08.2024, 3:02

До 28 августа.

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа, сообщил источник AFP, близкий к делу.

Дело, по которому был задержан основатель Telegram, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица», сообщили в прокуратуре Парижа.

Как сообщало агентство Reuters, Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. О том, что следствие считает предпринимателя соучастником незаконной деятельности в мессенджере, ранее также сообщали французские СМИ, в частности TF1. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

Как сообщал Charter97.org, основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана.

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