В Киеве раздался мощный взрыв 1 27.08.2024, 7:34

9,722

После взлета российского МиГ-31К.

Мощный взрыв прогремел в столице Украины во время воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Мощный взрыв в Киеве прогремел во время объявления третьей за ночь воздушной тревоги.

Воздушные Силы перед этим сообщили о взлете российского МиГ-31К и угрозе применения баллистического вооружения.

Также идет атака ударными БПЛА.

Во время второй воздушной тревоги в Киеве раздавались взрывы . Власти сообщали о работе ПВО в пригороде.

Также взрывы слышали в Запорожье.

Около 23:20 26 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Местные власти сообщили о повреждении гражданского объекта, погибших и пострадавших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com