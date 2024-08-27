В Киеве раздался мощный взрыв

В Киеве раздался мощный взрыв1
- 27.08.2024, 7:34
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После взлета российского МиГ-31К.
Мощный взрыв прогремел в столице Украины во время воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Мощный взрыв в Киеве прогремел во время объявления третьей за ночь воздушной тревоги.
Воздушные Силы перед этим сообщили о взлете российского МиГ-31К и угрозе применения баллистического вооружения.
Также идет атака ударными БПЛА.
Во время второй воздушной тревоги в Киеве раздавались взрывы . Власти сообщали о работе ПВО в пригороде.
Также взрывы слышали в Запорожье.
Около 23:20 26 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Местные власти сообщили о повреждении гражданского объекта, погибших и пострадавших.