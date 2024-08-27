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В Киеве раздался мощный взрыв

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  • 27.08.2024, 7:34
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В Киеве раздался мощный взрыв

После взлета российского МиГ-31К.

Мощный взрыв прогремел в столице Украины во время воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Мощный взрыв в Киеве прогремел во время объявления третьей за ночь воздушной тревоги.

Воздушные Силы перед этим сообщили о взлете российского МиГ-31К и угрозе применения баллистического вооружения.

Также идет атака ударными БПЛА.

Во время второй воздушной тревоги в Киеве раздавались взрывы . Власти сообщали о работе ПВО в пригороде.

Также взрывы слышали в Запорожье.

Около 23:20 26 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Местные власти сообщили о повреждении гражданского объекта, погибших и пострадавших.

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