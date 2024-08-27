ВСУ накрыли ракетами со шрапнелью скопление россиян на полигоне 2 27.08.2024, 7:48

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Технику оккупантов превратили в решето.

Украинские военные нанесли удар шрапнельными ракетами GMLRS по скоплению российских солдат на полигоне.

Видео обнародовало подразделение 54-й ОМБр ВСУ.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов с помощью разведывательного беспилотника Shark обнаружила большую группу российских оккупантов, после чего передала координаты подразделениям украинской реактивной артиллерии.

Разведка скорректировала огонь украинских ракетчиков по тренировочной базе российских военных на востоке Украины.

Двумя корректируемыми снарядами M30A1 GMLRS со шрапнельной боевой частью был нанесен удар по грузовику и скоплению пехоты.

Благодаря воздушному подрыву снарядов удалось покрыть поражающими элементами большую площадь на полигоне. Однако нескольким группам пехоты удалось покинуть зону поражения после первого взрыва.

Вероятно, армейский грузовик КаМАЗ российских военных был полностью уничтожен близким разрывом боевой части со 180 тысячами острых, как бритва, шариков из карбида вольфрама.

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