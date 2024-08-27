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Стая «Шахедов» вошла в воздушное пространство Беларуси

  • 27.08.2024, 8:06
  • 6,920
Стая «Шахедов» вошла в воздушное пространство Беларуси

В воздух поднята авиация.

Несколько иранских дронов «Шахед», которые Россия запустила по Украине, в очередной раз вошли в воздушное пространство Беларуси. В связи с этим белорусские ВВС подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые белорусские Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что в районе 00:11 один из дронов зашел в Беларусь со стороны Черниговской области и двигался в направлении Чернобыльской Зоны.

«В то же время, в 00:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который сейчас направляется на юг страны», - говорится в сообщении со ссылкой на канал monitor.

В 00:36 «Беларускі Гаюн» написал, что в Беларусь со стороны Черниговской области заходят еще два «Шахеда».

«В воздухе на юге страны находится дежурный истребитель ВВС РБ из Барановичей», - сообщили в Telegram-канале.

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