Стая «Шахедов» вошла в воздушное пространство Беларуси 27.08.2024, 8:06

6,920

В воздух поднята авиация.

Несколько иранских дронов «Шахед», которые Россия запустила по Украине, в очередной раз вошли в воздушное пространство Беларуси. В связи с этим белорусские ВВС подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые белорусские Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что в районе 00:11 один из дронов зашел в Беларусь со стороны Черниговской области и двигался в направлении Чернобыльской Зоны.

«В то же время, в 00:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который сейчас направляется на юг страны», - говорится в сообщении со ссылкой на канал monitor.

В 00:36 «Беларускі Гаюн» написал, что в Беларусь со стороны Черниговской области заходят еще два «Шахеда».

«В воздухе на юге страны находится дежурный истребитель ВВС РБ из Барановичей», - сообщили в Telegram-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com