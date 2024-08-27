Грозев поставил диагноз Путину 27.08.2024, 8:15

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Христо Грозев

Журналист-расследователь рассказал о психическом расстройстве главы Кремля.

Журналист-расследователь Христо Грозев считает, что Кремль согласился на обмен пленными в День Независимости Украины только потому, что у Путина могла возникнуть проблема с матерями срочников, которых он обещал не задействовать в боевых действиях, а оказалось, что они воюют.

Интервью Христо Грозева для «24 канала» можно посмотреть на YouTube.

Журналист-расследователь рассказал о психическом расстройстве Путина, которое движет его поступками: «Хочу рассказать, что общался с одним выдающимся американским прокурором, экспертом по преступной психопатии. Он всегда мне говорил: «Путин — очевидный представитель психопата». Он сказал, что у таких психопатов, как Путин, во-первых, нет эмоций. Но очень важно, что когда их принудишь выбирать между плохим выбором для себя и очень плохим, они всегда выбирают плохой выбор для себя, и это важно понимать. У них нет другого выбора, кроме как принимать этот выбор».

После этого Христо Грозев сообщил, что заставило российского диктатора согласиться на обмен военнопленными: «Украина Путина поставила перед выбором между плохим и очень плохим. Плохим было признать независимость страны, а очень плохим было бы не решить проблему, которая становится для него экзистенциальной. Речь идет об отношении матерей и женщин к тому, что он обещал, что не будет никакого участия срочников в войне, а оказалось, что из них почти сто оказались в украинском плену, то есть для него это была более страшная проблема, чем признать украинскую независимость тем, что он не будет бомбить и будет соглашаться на обмен. Надо искать такие ситуации, когда выбирать Путину придется между очень плохим и только плохим».

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