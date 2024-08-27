В Беларуси задержан директор по информационной безопасности крупной IT-компании

В Беларуси задержан директор по информационной безопасности крупной IT-компании1
- 27.08.2024, 8:20
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Его обвиняют в участии в протестах и создании чата.
В Минске задержали мужчину, которого обвиняют в участии в протестах и администрировании дворового чата в 2020 году. По данным «Нашай Нівы», это директор по информационной безопасности в IT-компании IS Soft Алексей Евменков.
Алексей Евменков работает директором по информационной безопасности в компании IS Soft. В покаянном видео его вынуждают говорить, что он имеет зарплату 16 тысяч рублей ежемесячно.
Ему 48 лет. В 1998 году окончил Белорусский государственный технологический университет. Через год пошел работать в IT.
Специализируется на информационной безопасности, имеет несколько сертификаций от различных международных компаний. Дорос до должности директора по информационной безопасности в компании IS Soft — дочерней компании крупной американской IT-компании Coherent Solutions. Также консультирует индивидуально, помогает фирмам внедрить хорошие практики в области безопасности и соответствовать законам в области информационной безопасности (в том числе GDPR).
Участвовал во многих конференциях, вел собственный блог ISQA.ru. В 2010-м окончил магистратуру по специальности «Бизнес-администрирование» (MBA).
Жена Алексея также айтишница, работает тестировщицей. Вместе они растят троих детей.
Алексея задержали около двух недель назад. 14 августа ему присудили арест за «мелкое хулиганство» — стандартная практика губопиковцев при подготовке уголовного дела.
На видео он говорит, что участвовал в протестах и имеет зарплату 16 тысяч рублей. Также Алексея в видео обвиняют в «создании экстремистского чата», но на самом деле это чат жилищного товарищества, где жила их семья. Силовики в своем видео не демонстрируют никакой крамолы из этого чата.
Губопиковцы утверждают, что против Алексея завели уголовное дело.