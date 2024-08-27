В небе над Китаем взошли семь солнц 4 27.08.2024, 8:26

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Жители Чэнду засняли на видео необычное зрелище.

В китайском городе Чэнду местные жители наблюдали и засняли редкое явление: в небе появилось сразу семь солнц. Видео с семью солнцами, появившимися в небе над Чэнду, очень быстро стало вирусным. Однако эксперты заверили общественность, якобы это явление является просто оптической иллюзией. Об этом пишет Dimsum Daily.

Автор видео описал, что видел это явление под разными углами, даже через стекло, а «необычное зрелище» длилось около минуты, что побудило многих наблюдателей запечатлеть событие.

Загадку видео разъяснил вице-президент Сычуаньского общества астрономии Цзэн Ян. Он рассказал, что возникновение семи солнц является оптической иллюзией, связанной с преломлением и отражением света через многослойное стекло: «С каждым новым слоем стекла создается дополнительное виртуальное изображение», — отметил он.

Иногда даже при использовании одного и того же стекла число этих отражений может изменяться в зависимости от угла, под которым на них смотрят, уточнил Цзэн Ян.

Астроном добавил, что некоторые из солнц на видео выглядят бледно и вертикально, это соответствует особенностям преломления и отражения света, создающим виртуальные изображения.

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