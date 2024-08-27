NYT: Арест Дурова вызвал переполох в России 2 27.08.2024, 8:44

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Российские солдаты регулярно используют Telegram для координации действий в Украине.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова подчеркнуло слишком масштабный статус приложения для обмена сообщениями в самой смертоносной войне в Европе после Второй мировой войны.

Как пишет The New York Times, вторжение России в Украину помогло превратить Telegram из нишевого коммуникационного инструмента для образованных слоев России в глобальное явление. Приложение позволило миллионам людей следить за развитием событий на поле боя практически в режиме реального времени, превратило солдат в рассказчиков разворачивающегося вокруг них конфликта и дало как пропагандистам, так и независимым журналистам трибуну в борьбе за сердца и умы тех, кто следит за войной.

Telegram был основан Дуровым вместе с его братом в 2013 году. Дуров, гражданин Франции, родившийся в России, был арестован в связи с расследованием преступной деятельности в приложении и отсутствием сотрудничества с правоохранительными органами Франции, заявили прокуроры.

По данным Левада-Центра, сегодня каждый второй российский гражданин использует Telegram либо для получения информации, либо для общения с другими, по сравнению с примерно 38 процентами в начале войны.

Многие россияне обратились к программе обмена сообщениями, чтобы получить новости о войне после того, как Кремль запретил большинство других крупных западных социальных медиа-платформ в стране, включая Facebook и Instagram. Российское правительство также закрыло несколько независимых газет, веб-сайтов, радио- и телевизионных станций, а также заключило в тюрьму сотни людей за сомнения в официальном нарративе войны.

Примерно каждый четвертый россиянин ежедневно читает Telegram-каналы, которые предоставляют более реальный взгляд на войну. Пять лет назад этот показатель составлял всего 1%.

Других привлекает надежное шифрование и настройки конфиденциальности приложения, что делает Telegram привлекательным средством передачи конфиденциальной информации во время эскалации цензуры и репрессий в России.

Сочетание большой аудитории Telegram и предполагаемой безопасности платформы сделали его излюбленным инструментом общения в России как для сторонников вторжения, так и для противников.

Независимые журналисты, которые сейчас находятся в изгнании, использовали приложение, чтобы продолжать освещать войну и информировать российскую аудиторию о ее потерях. Ранее малоизвестные военные блогеры и аналитики собрали миллионы подписчиков в Telegram после вторжения, став жизненно важными арбитрами по ходу войны. Волонтеры использовали приложение для сбора пожертвований для войск и для помощи в эвакуации гражданских лиц, попавших в боевые действия.

Telegram также стал известным источником информации о войне в Украине. Многие в стране обращаются к Telegram для уведомлений о воздушном налете, которые считаются более быстрыми, чем официальное правительственное приложение.

Но, пожалуй, самым показательным является то, что солдаты на передовой применяют Telegram. Отсутствие ограничений по насильственному контенту означает, что приложение стало порталом с самыми ужасными видео боевых действий, которые раскрывают реальность войны 21-го века, где дроны и бодикамеры создали огромное количество кадров в реальном времени.

Как реагирует РФ

Российские солдаты также регулярно используют Telegram для передачи друг другу военной информации, подчеркивая, как война в Украине велась с помощью сочетания военных и коммерческих технологий, которые также включают любительские дроны и маршрутизаторы Starlink.

«На сегодняшний день Telegram стал, пожалуй, основным средством управления подразделениями», - написал в Telegram провоенный российский канал Рыбарь, после задержания Дурова.

Рыбарь добавил, что задержание Дурова выявило потребность России развивать более безопасные каналы военной связи.

Сила Telegram формировать нарратив войны стала очевидной летом 2023 года, когда российский военачальник Евгений Пригожин использовал приложение, чтобы объявить о своем кратковременном восстании против российского военного командования. Миллионы людей в России и за рубежом наблюдали в Telegram изображения и видео, как бронеколонны Пригожина двигались в Москву, а телеканалы страны показывали свои обычные развлекательные программы.

Задержание Дурова теперь угрожает статусу Telegram как доминирующего медиа, ведущего хронику войны. Некоторые аналитики утверждают, что его задержание может затруднить сбор средств компании, вызывая сомнения в ее будущей финансовой жизнеспособности. Другие выразили беспокойство относительно устойчивости защиты конфиденциальности Telegram после того, как французские СМИ сообщили, что правоохранительные органы страны стремятся получить доступ к базе данных частных чатов в программе.

Российский Telegram-канал Baza, близкий к спецслужбам страны, сообщил в понедельник, что силовики страны получили указание удалить приложение со своих телефонов.

«Все, кто привык использовать Telegram для конфиденциальных разговоров и чатов, должны немедленно удалить их и не делать этого в будущем», - написала в воскресенье в Telegram российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Российское правительство и раньше пыталось вывести людей из Telegram, отчасти из-за страха передать компании, которой руководит господин Дуров, конфиденциальную информацию о национальной безопасности. Но попытка 2018 года заблокировать доступ к программе оказалась тщетной, и через два года правительство отказалось от этих попыток.

С тех пор Telegram стал основным каналом для сообщений российского правительства.

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