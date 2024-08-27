«Сопротивление ВСУ в Курской области оказал только один род войск РФ»1
- 27.08.2024, 8:49
- 5,620
У украинской армии есть ряд преимуществ в наступлении.
ВСУ все еще имеют преимущество над ВС РФ на территории Курской области. Такой информацией со СМИ поделился командир 80-й ОДШБ Павел Розлач.
Он также уделил внимание мотивации украинских бойцов и уровню подготовки вражеской армии, которая действует в этом районе. С одной стороны, ситуация на Курщине сложная, но и, с другой стороны, контролируемая, заявил Розлач в прямом эфире национального телемарафона, передает dialog.ua.
ВСУ все еще преобладают над противником, нанося тому большие потери. Розлач заявил, что в самом начале военной операции разведка вражеской армии была на нуле. Они не смогли вовремя обнаружить большое скопление бронетехники и живой силы ВСУ. Только благодаря хорошему планированию самой операции на первых порах удалось взять в плен так много вражеских солдат.
Также в первые дни в бой пошли хорошо обученные украинские защитники, которым противостояли солдаты-срочники ВС РФ. Не секрет, что уровень подготовки пограничника, солдата-срочника и морской пехоты сильно разнится.
Серьезное сопротивление было только со стороны десанта, включая и 810-ю бригаду морпехов ВС РФ. После первой недели боев оккупанты уже не сдавались так массово.
В Курской области воюют украинские силы, которые на поле боя уже 10 лет. Это сплоченный мужской коллектив, который состоит из специалистов. Победы на Курщине поднимают боевой дух, заявил Розлач.