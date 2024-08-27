Видео мчащего по трассе на трех колесах Citroen поразило белорусов 2 27.08.2024, 8:54

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В ГАИ тоже оценили этот ролик.

Водитель проехал по трассе в Минском районе на Citroen без заднего правого колеса, очевидцы сняли это на видео, впоследствии кадры разлетелись по различным автомобильным чатам, и их увидели сотрудники ГАИ. Об этом сообщается в одном из телеграм-каналов силовиков.

«Как вам? Посмотрите, каких циркачей можно встретить на трассе. Слабо на трех колесах ехать? Медведь в цирке на двухколесном ездит, а тут пацаны на трех колесах фигачат. Красавцы!» — рассказал автор ролика.

В машине, кроме водителя, был еще и пассажир, который сидел на заднем сидении. Оба прижались к левым дверям, в итоге машина ехала ровно, несмотря на отсутствие колеса.

Однако это не спасло от наказания. Инспекторы нашли водителя. Им оказался 23-летний парень. На него составили административный протокол за управление автомобилем, имеющим неисправности, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении.

Также отмечается, что у легковушки в пути отлетело колесо, а запасного у водителя не было, но он решил не вызывать эвакуатор, а поехал на СТО на неисправном авто.

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