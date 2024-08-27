Под Санкт-Петербургом нашли тело погибшего белоруса

Под Санкт-Петербургом нашли тело погибшего белоруса1
- 27.08.2024, 9:05
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Проводится экспертиза.
Под Санкт-Петербургом обнаружено тело погибшего гражданина Беларуси. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По его информации, вечером в понедельник в полицию обратился мужчина. Он заявил, что на 675-м километре трассы М-11 (Москва-Санкт-Петербург) увидел автомобиль и отбойник в крови.
Прибывшие на место полицейские обнаружили машину, а рядом с ней в канаве тело мужчины с резаными ранами обоих предплечий. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.