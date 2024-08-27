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Под Санкт-Петербургом нашли тело погибшего белоруса

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  • 27.08.2024, 9:05
  • 2,954
Под Санкт-Петербургом нашли тело погибшего белоруса

Проводится экспертиза.

Под Санкт-Петербургом обнаружено тело погибшего гражданина Беларуси. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По его информации, вечером в понедельник в полицию обратился мужчина. Он заявил, что на 675-м километре трассы М-11 (Москва-Санкт-Петербург) увидел автомобиль и отбойник в крови.

Прибывшие на место полицейские обнаружили машину, а рядом с ней в канаве тело мужчины с резаными ранами обоих предплечий. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

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