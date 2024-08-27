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Телохранителя и спутницу Дурова отпустили после допроса

  • 27.08.2024, 9:14
  • 1,768
Телохранителя и спутницу Дурова отпустили после допроса

Le Figaro сообщает, что они на свободе.

Телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова отпустили после допроса, сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленный источник. Других подробностей собеседник издания не раскрыл.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с бизнесменом были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. Судя по Stories в Instagram девушки, этим летом она посещала те же локации, что и Павел Дуров. Время посещений также совпадает.

Прокуратура Франции подозревает основателя мессенджера в 12 преступлениях: администрировании онлайн-платформы для незаконных сделок, отказе передать информацию по запросам силовых органов, соучастии в хранении и распространении порно с несовершеннолетними, соучастии в перевозке и продаже наркотиков, в киберпреступлениях, в групповом мошенничестве и отмывании денег. Под стражей, согласно решению суда, бизнесмен будет находиться как минимум до 28 августа.

Расследование в отношении Дурова было начато еще 8 июля по предварительному запросу прокуратуры. Делом занимаются спецподразделения французской полиции по кибер- и финансовым преступлениям.

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