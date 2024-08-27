Дичь
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 27.08.2024, 9:17
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И вот еще новость из Чечни.
Если ли что-то, способное вас удивить в Чечне при власти Кадырова? Мы затрудняемся представить такое событие. Особенно на фоне стреляющего из двух золотых пулеметов несовершеннолетнего сына Кадырова – Адама.
И вот еще новость из Чечни. При папе-Кадырове его сын-Кадыров получил орден имени своего деда-Кадырова.
А можно для интереса смешать «доминошки», разложить их иначе и получить другую новость. Сын-Кадыров наградил папу-Кадырова орденом деда-Кадырова. Или вот так – папа-Кадыров посмертно наградил деда-Кадырова орденом сына-Кадырова.
Можете себе представить нечто подобное хоть на проклинаемом путинцами «Западе»? Хоть на «Востоке»? Чтобы глава какой-нибудь провинции устраивал подобное? Учреждал орден своего папаши, а его подчиненные награждали затем этим орденом его сына, заявляя, что тот «истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»