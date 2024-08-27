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Дичь

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 27.08.2024, 9:17
  • 4,300
Дичь
Адам Кадыров

И вот еще новость из Чечни.

Если ли что-то, способное вас удивить в Чечне при власти Кадырова? Мы затрудняемся представить такое событие. Особенно на фоне стреляющего из двух золотых пулеметов несовершеннолетнего сына Кадырова – Адама.

И вот еще новость из Чечни. При папе-Кадырове его сын-Кадыров получил орден имени своего деда-Кадырова.

А можно для интереса смешать «доминошки», разложить их иначе и получить другую новость. Сын-Кадыров наградил папу-Кадырова орденом деда-Кадырова. Или вот так – папа-Кадыров посмертно наградил деда-Кадырова орденом сына-Кадырова.

Можете себе представить нечто подобное хоть на проклинаемом путинцами «Западе»? Хоть на «Востоке»? Чтобы глава какой-нибудь провинции устраивал подобное? Учреждал орден своего папаши, а его подчиненные награждали затем этим орденом его сына, заявляя, что тот «истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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