Самый популярный кроссовер Volkswagen показали после серьезной модернизации
- 27.08.2024, 9:25
На авто возлагаются большие надежды.
Недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc является самым популярным автомобилем своего сегмента от немецкого производителя. Значит, на кроссовер 2 поколения после серьезной модернизации возлагаются большие надежды.
Машину показывает CarSpyMedia. Новый VW T-Roc 2 поколения, как ожидается, станет последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя в последнее время наблюдается серьезное замедление в сегменте электромобилей. Поэтому запрет на ДВС через несколько лет могут и вовсе отложить на неопределенный срок.
В любом случае, новый Volkswagen T-Roc уже почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Конечно, детали от нас скрывают. На кузове спереди и сзади есть фальшивые наклейки. Однако сбоку никакой маскировки нет.