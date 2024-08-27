Что изменится в Беларуси с 1 сентября 27.08.2024, 9:31

Налоговая узнает про большие суммы на счетах — и не только.

Сентябрь несет белорусам много денежных изменений. Одно из них затронет 800 тыс. бюджетников — на их зарплаты повлияет рост базовой ставки. Кроме того, серьезные новации ожидают ремесленников, а налоговая получит от банков информацию о крупных суммах на счетах белорусов.

Сайт onliner.by рассказал про главные изменения первого осеннего месяца.

Вырастет базовая ставка

С 1 сентября базовую ставку поднимут до 253 рублей. Сейчас она составляет 250 рублей, так что повышение составит 3 рубля.

В 2024 году это второе повышение базовой ставки, оно затронет более 800 тыс. бюджетников. В 2025-м тоже есть планы повышать этот показатель дважды: с января и с сентября.

По информации Минтруда, средняя зарплата бюджетников в первом полугодии составляла 1696,1 рубля.

Ремесленники узнают, чем смогут заниматься

До 1 сентября правительство должно утвердить список разрешенных для ремесленников видов деятельности. А уже с 1 октября физлица будут регистрироваться как ремесленники по новым правилам.

Пока известно не очень много подробностей. Хотят разрешить:

такие виды деятельности, как кузнечное дело, художественная обработка и роспись изделий из дерева, камня, керамики, изготовление пряжи, а также отдельные традиционные национальные виды ремесел;

продавать изделия в ТЦ, в интернете, а также через юридические лица и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам.

При этом ремесленникам хотят запретить изготовление изделий из эпоксидной смолы и гипса, а также варение мыла. А еще в ремесленной деятельности нельзя будет использовать промышленные машины и оборудование.

В зависимости от режима налогообложения разрешат платить налог на профессиональный доход или ремесленный сбор.

ИП тоже ждут изменения

Останется месяц до вступления в силу списка для «ипэшников». С 1 октября нельзя будет открыть ИП, если выбранного вами вида деятельности нет в списке разрешенных.

Но даже если вы успеете зарегистрировать ИП до этой даты, то проработать получится совсем недолго — до 31 декабря 2025 года. До этого времени надо будет или перерегистрироваться в коммерческую организацию, или открыть новое юрлицо, или закрыть ИП и уйти в наем.

Налоговая узнает про большие суммы на счетах

Банки обязали сообщать в налоговую о счетах, на которые за год поступило 150 000 рублей и более. Информацию за 2023 год им нужно подать до 1 сентября.

В этом лимите не будут учитываться отмены платежей, возвраты, начисленные банком проценты, овердрафты и зачисленные на счет кредиты.

Такие сведения МНС будет собирать каждый год. Среди прочего банки будут сообщать Ф. И. О. клиента, его паспортные данные, даты открытия и закрытия счета, а также валюту этого счета.

Поехать в ЕС с котом или собакой станет сложнее

Все дело в новом регламенте ЕС, который усложнит поездки в Европу с домашними животными. Подготовиться к выезду «с нуля» можно где-то за месяц (минимум — 28 дней).

Мы рассказывали, что, как и раньше, нужны ветпаспорт международного образца, чипирование, вакцинация от бешенства, ветеринарный сертификат (так называемая «евросправка»).

Если вдруг планируете выехать с животным до 16 сентября, то обойдетесь этими справками, а дальше все будет сложнее (и дороже).

К этому пакету документов добавится еще один — сертификат, подтверждающий эффективность вакцинации против бешенства. Чтобы его получить, животное нужно проверить на титр антител к вирусу бешенства. В любой момент это сделать не получится. Сыворотка крови должна быть взята минимум через 30 дней после первичной вакцинации против бешенства и за три месяца до въезда в ЕС.

Еще одна проблема состоит в том, что тест на антитела могут проводить только одобренные ЕС лаборатории. Их список можно посмотреть здесь — ближайшие к нам находятся в России. Можно поехать в Москву самостоятельно, а можно воспользоваться услугами минских ветклиник, которые направляют материал в нужные лаборатории.

Начнется учебный год

В этом году у школьников маленькая поблажка: учеба начнется 2 сентября, потому что 1-е число выпадает на воскресенье.

А вот как будет выглядеть учебный процесс. Первая четверть продлится с 2 сентября по 26 октября, вторая — с 4 ноября по 24 декабря, третья — с 8 января по 22 марта. Длительность четвертой четверти будет зависеть от того, в каком классе учится школьник. Начнется она для всех 31 марта, а вот закончится по-разному: для учеников девятых и одиннадцатых классов — 23 мая, для всех остальных — 31 мая.

Осенние каникулы будут длиться восемь дней (с 27 октября по 3 ноября включительно); зимние — 14 дней (с 25 декабря по 7 января включительно); весенние — снова восемь дней (с 23 по 30 марта включительно).

Закроются частные вузы

Речь об Институте предпринимательской деятельности и БИП (Университет права и социальных технологий).

Институт предпринимательской деятельности работал с 1992 года. В этом году набора абитуриентов не было, институт перестанет работать с 1 сентября. Студентов переведут в другие вузы.

БИП — один из старейших частных вузов страны, основанный в 1990 году. С 30 августа он прекращает образовательную деятельность, студентам придется доучиваться в других вузах, куда их переведут.

Начнется сезон сельхозярмарок

В Минске ярмарки начнутся 14 сентября. Основная локация остается неизменной — на площадке у «Чижовка-Арены», свои ярмарки будут в каждом районе.

Планируется, что они будут работать до 1 декабря, если будет нормальная для торговли погода.

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