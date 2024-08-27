«Подошел Артур с предложением поработать» 11 27.08.2024, 9:34

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Белорус, который пропал в Москве, нашелся в 310 км от российской столицы.

Волонтеры установили местонахождение уроженца Сморгони Александра Новака, который 12 августа пропал в Москве (Россия). Об этом сообщило российское движение «Альтернатива», которое борется с трудовым рабством.

Белорус пропал 12 августа. В тот день он находился на Беларусском вокзале российской столицы и намеревался отправиться домой. Когда Александр перестал выходить на связь, родственники забили тревогу.

Александра обнаружили в отделе полиции российского города Мценска Орловской области РФ. Это примерно в 310 км от Москвы. Как оказалось, по окончании вахты в Якутске белоруса не рассчитали.

«До Москвы он добраться смог, а уже здесь несколько дней провел на вокзале, — рассказали в «Альтернативе». — Там, как это часто бывает, к нему подошел Артур с предложением поработать. Александр согласился на сбор картошки за 3500 российских рублей (125 белорусских рублей. — Прим. ред.) в день. В итоге мужчину привезли в дом к цыганской семье в поселок городского типа Верховье Орловской области. Дальше произошло удивительное: рабочую силу Артур нашел, а работу организовать не смог. Поэтому через несколько дней Александра привезли в город Мценск и оставили на остановке. За время, проведенное у Артура, Александр так и не приступил к работе, но его все равно успели там избить».

Местные жители, узнав о ситуации мужчины, помогли ему вызвать сотрудников полиции. В итоге Александра посадили на поезд до Москвы. Здесь мужчину встретили волонтеры «Альтернативы» и отправили домой.

Александр успешно вернулся на родину.

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