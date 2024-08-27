Россия начала вербовать индонезийцев для войны в Украине 27.08.2024, 10:01

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Занимается этим батальон «АрБат».

Россия начала вербовать граждан Индонезии для войны в Украине. Занимается этим армянский батальон «АрБат», которым командует Айк Гаспарян с позывным «Абрек», бывший боевик ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Moscow TimesMoscow Times.

Наемников будут обучать на оккупированных территориях Украины.

«Уже есть ряд местных жителей, которые готовы отправиться в Донецкую Народную Республику (оккупированная часть Донецкой области — ред.), пройти обучение у наших инструкторов и с оружием в руках воевать», — говорится в Telegram-канале подразделения.

Пост сопровождается видео с индонезийцами, которые выкрикивают хвалебный лозунг в адрес батальона.

Что известно о батальоне «АрБат»

«АрБат» — это отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который представляет собой выездную группу штурмовиков. Им командует Айк Гаспарян с позывным «Абрек».

РосСМИ сообщали, что Айк Гаспарян является одним из первых награжденных боевиков ЧВК «Вагнер» в России, которому Владимир Путин 31 декабря 2022 года лично вручил медаль «За отвагу». Он был награжден за «особый подвиг» – взятие Соледара – и стал «первым бывшим заключенным, получившим государственную награду».

Айк Гаспарян был осужден на 7 лет и 3 месяца за вооруженное ограбление (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Гаспарян был завербован на войну в Украину из колонии строгого режима. Гаспарян вместе с сообщником напал на мужчину в кафе на территории посольства Киргизии и попытался похитить 300 тысяч рублей. Гаспарян использовал газовый баллончик, а его сообщник выстрелил из травматического пистолета, попав в глаз потерпевшему.

Основателем подразделения является Армен Саркисян. По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, это криминальный авторитет из Донецкой области по кличке «Горловский». Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором «титушек», выступавших против Майдана. С 2014 года Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.

С 1 июля 2023 года батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас боевики «АрБата» находятся в Курской области.

В марте Минобороны России заявило, что в рядах ВСУ воюют как минимум 10 наемников из Индонезии. В свою очередь, МИД республики отметил, что никогда не получал таких сведений и что «эта информация требует дальнейшего изучения». А спикер Национальной армии Индонезии генерал-майор Нуграха Гумилар подчеркнул, что ее военнослужащие не могут воевать в Украине, поскольку наемничество находится вне закона.

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