«Rzeczpospolita»: Власть Лукашенко висит на волоске 15 27.08.2024, 10:03

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Фото: AFP

У диктатора будет мало времени на побег.

Главный редактор авторитетного польского издания «Rzeczpospolita» Богуслав Хработа считает, что Россия добивается отправки белорусских войск в Украину. Но для Лукашенко это решение может стать началом его конца.

Сайт Charter97.org приводит перевод статьи с польского языка:

— Белорусы уже участвуют в этой войне. Это полк имени Кастуся Калиновского и «Пагоня», отдельный отряд «Террор». Несколько тысяч смелых и отчаянных белорусов, которые в этом несправедливом противостоянии встали на сторону Украины.

В вооруженных действиях они принимают участие с 2014 года, а последние годы массивной войны сделали их опытными в боях военными. Это настоящие киллеры, если сравнивать с отрядами, которыми располагает Лукашенко. Зная их боевую ценность и решимость, диктатору действительно есть чего бояться.

И они с нетерпением ждут того дня, когда получат шанс освободить Минск от его диктатуры. У Лукашенко будет мало времени для побега. Точно также, как у четы Чаушеску, Саддама Хусейна или Каддафи. Поэтому, прежде чем выполнить давно принятое Путиным решение участвовать в войне с Киевом, он должен внимательно посмотреть видео с последними минутами этой кошмарной четверки.

Если бы он еще мог надеяться, что его защитит преданный вождю народ. Но и это сказка. Белорусы до недавнего времени считались скромным и пассивным народом. Но все изменилось четыре года назад, когда они массово вышли на улицу в знак протеста против украденных президентских выборов.

Да, тогда Лукашенко раздавил свободолюбивые устремления соотечественников. И в краткосрочной перспективе он выиграл. Но в то же время он стал объектом всеобщей ненависти. Лукашенко правит только благодаря поддержке коррумпированных элит и продажных спецслужб. Держится только за счет террора и страха. И, наверное, он сам уже знает, что это пороховая бочка. Достаточно искры, чтобы она вспыхнула, и народ со своим вероломным диктатором кроваво расправится.

Нападение на Украину может быть именно такой искрой. Белорусы — это не русские. У них больше контактов с миром. Они уезжают на Запад. Как это ни парадоксально, власть Лукашенко висит на волоске.

Вот почему диктатор против активного участия в войне, он вертится, лавирует. Лукашенко боится, что, отправив свои войска на Киев, подпишет себе смертный приговор. Потому что шансы на какой-то «белорусский блицкриг» невелики.

Лицом к лицу с совершенно неопытными белорусами стояли бы украинские, вооруженные западным оружием, опытные бойцы. Будет ли достаточно поддержки армии Путина, задействованной на других участках фронта? Неизвестно. Пошлет ли Путин «спасательные вертолеты», когда возникнет такая необходимость? Трудно сказать.

Поэтому Лукашенко извивается, как угорь на сковородке. Я не знаю, стоит ли его поддерживать в этом шпагате, или, скорее, наоборот. Потому что, может быть, неудачное нападение на Украину — единственный шанс вырвать страну из его лап? Мы знаем географию. От украинской границы до Минска — всего 400 км. Около шести-семи часов марша для БМП полка Калиновского.

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