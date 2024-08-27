«Эти люди очень близки к тому, чтобы заменить Путина» 2 27.08.2024, 10:10

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Христо Грозев

Фото: Reuters

Кремлевского диктатора могут убрать те, кто его создал.

Журналист Христо Грозев в интервью для Дмитрия Гордона поделился неожиданным предположением относительно планов «коллективного Путина».

Христо Грозев высказал предположение, что главу Кремля скоро могут заменить на нового: «Это не означает, что я знаю, как он думает. Мне проще понять, как думает «коллективный Путин». Это группа, которая его создала, которая продолжает позволять ему делать вид, что он единственный руководитель. Это люди, начиная от Чемезова и всех остальных, которые держат реально административный ресурс в стране. Я вижу и ощущаю, что этот «коллективный Путин» очень близок к тому, чтобы стать пост-Путиным, то есть заменить его».

Специалист в области журналистских расследований озвучил свои соображения на тему закулисных игр в Кремле: «Чем меньше в ближайшее время Путин может показать реверсию на войне, то есть вытолкнуть полностью украинские силы со своей территории и довести Украину до переговоров на условиях России, чем дольше этот период становится, тем больше «коллективный Путин» будет готов его сторговать с Западом, чтобы себя сохранить».

«К такому сценарию мы должны относиться не так негативно. Конечно, можно сказать, что они не лучше Путина, что они такие же отморозки, такие же кэгэбэшники, но каждая мафиозная структура российского государства проходит определенную динамику, которая делает из этих мафиози общественно приемлемых людей», - дополнил вышесказанное Христо Грозев.

Затем журналист объяснил, почему «коллективный Путин» не захочет воевать, когда заменит одно лицо РФ на другое: «В варианте с кремлевской мафией они не хотят, чтобы они не имели возможности путешествовать по миру, чтобы они еще 25 лет были под санкциями. Они хотят этот период сократить, поэтому они готовы на определенные компромиссы с миром, и они готовы на компромиссы с Украиной. Они готовы вернуть значительную часть территорий, а может, и всю территорию, чтобы себя сохранить, но это может стать возможным только после Путина».

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