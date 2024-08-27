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Подросток из Гродно хотел дойти пешком к подруге в Брест

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  • 27.08.2024, 10:09
  • 4,596
Подросток из Гродно хотел дойти пешком к подруге в Брест

Но поход закончился в Пружанах.

Сотрудники милиции нашли в Пружанах 16-летнего жителя Гродно, который шел пешком в Брест, сообщили в МВД.

Около 4.40 27 августа в милицию поступил звонок от жительницы дома на улице Максима Горького в Гродно. Женщина рассказала, что ее 16-летний внук вечером ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Уходя, подросток предупредил пенсионерку, что пойдет пешком в Брест к своей знакомой.

Оперативники нашли пропавшего в Пружанах. Его вернули домой.

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