Подросток из Гродно хотел дойти пешком к подруге в Брест

Подросток из Гродно хотел дойти пешком к подруге в Брест8
- 27.08.2024, 10:09
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Но поход закончился в Пружанах.
Сотрудники милиции нашли в Пружанах 16-летнего жителя Гродно, который шел пешком в Брест, сообщили в МВД.
Около 4.40 27 августа в милицию поступил звонок от жительницы дома на улице Максима Горького в Гродно. Женщина рассказала, что ее 16-летний внук вечером ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Уходя, подросток предупредил пенсионерку, что пойдет пешком в Брест к своей знакомой.
Оперативники нашли пропавшего в Пружанах. Его вернули домой.