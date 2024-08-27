Налоговая заинтересовалась, откуда у белорусской студентки $70 тысяч на Tesla 16 27.08.2024, 10:30

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И пока у этой истории нет счастливого финала.

История Веры и ее мамы Екатерины добавит в вашу жизнь еще одну фобию. Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти, если фотография важных страниц паспорта попадет не в те руки? Так вот дочь с мамой утверждают, что такой фотографии хватило, чтобы на 18-летнюю девушку, студентку, оформили дорогой автомобиль. У налоговой, разумеется, возник вопрос: откуда средства на такое приобретение?

И пока у этой истории нет счастливого финала, пишет onliner.by.

Машина, о которой идет речь, Вере не принадлежит, она уверяет, что в глаза ее никогда не видела. Больших денег, по ее словам, тоже нет. Зато есть долг в 50 000 рублей — налог, пеня, штраф. И есть расходы на юристов в пока бесплодных попытках доказать свою невиновность.

Мама и дочь

— Мы знаем, что таких называют «вешалками». Теперь знаем, а тогда и предположить ничего такого не могли, иначе ни за что не попали бы в эту историю. Затем, наверное, и хотим обо всем рассказать: чтобы другие знали, что так бывает, и держались подальше от подобного, — говорит Екатерина.

Они обе из Гродно, на встречу пришли вместе — так проще, но обе сильно волнуются.

— У меня двое детей, две замечательные девочки. Я в разводе, воспитываю их одна. Много денег у нас никогда не было — наверное, это и сыграло свою роль. Но давайте обо всем по порядку, — женщина глубоко вздыхает.

«Денежку хочешь заработать?»

— В июле 2021 года со мной связался мой очень близкий знакомый — Женя. Мы когда-то дружили семьями, потом он уехал на постоянное место жительства в Сочи. И вот оттуда позвонил мне и предложил: «Слушай, денежку хочешь заработать?» Он знал, что я после развода осталась с детьми, знал, что у меня две работы: веду курсы кройки и шитья, а по вечерам работаю дома. Плюс Вера уже училась на платном отделении в политехническом колледже — учебу нужно было оплачивать. Поэтому вопрос денег был болезненным. Но я очень настороженно отнеслась к его словам, не хотела влезать ни в какие мутные схемы, — рассказывает женщина.

По словам Екатерины, Женя предложил оформить на нее автомобиль.

— Он стал меня убеждать: «Да нормальная тема вообще! Оформишь на себя машинку, денежку заплатят. Все нормально будет — я отвечаю!» Тогда я отказалась. Причем соврала, что на мне уже есть машина, — неудобно было отказывать хорошему другу, — продолжает собеседница. — Спустя некоторое время он снова позвонил, сказал: «Слушай, так давай на Веру оформим. Ей же уже есть 18 лет». Я еще раз уточнила: «Жень, это какая-то махинация?» Он снова успокоил: «Нормальная тема, все кругом оформляют». Я ни в чем таком не разбираюсь, просто поверила. Он сказал: «Если вдруг что — я вас подстрахую». Я подумала тогда: ну он же Веру очень любит, в какую-то ерунду ее точно не втянет. Уточнила, что от нас потребуется. «Скиньте фото паспорта, я подготовлю документы, а потом Вере нужно будет подъехать в Минск, все оформить», — сказал мне Женя. И я решила: ладно, потом на месте разберемся, почитаем, что там за документы.

Екатерина говорит, что ее знакомый переслал ей тогда 450 евро.

— Деньги в итоге пошли на оплату колледжа. Вере я обо всем рассказала, посоветовалась с ней. Дочь сказала: «Вы взрослые люди, Жене мы доверяем, а деньги нам нужны», — вспоминает женщина.

По ее словам, договоренность заключалась в том, что семье позвонит некто, кто скажет, когда нужно подъехать в Минск для подписания бумаг.

— Вы тогда не знали, о какой машине речь?

— В тот момент мы ни о чем таком не думали. И когда с нами связался этот человек, то слово «Tesla» прозвучало, но нам оно ни о чем не сказало. Просто не придали этому значения, даже не догадались погуглить, — разводит руками собеседница. — Ну дуры! Ни у нее прав нет, ни у меня их никогда не было. Где была моя голова?

Но, как утверждают они обе, в Минск их так никто и не позвал.

— Как-то раз позвонил Женя и говорит: «Все, больше ничего не нужно». И я решила, что раз мы никуда не ездили и ничего не подписывали, то, наверное, ничего и не было. И я об этом благополучно забыла. Про себя еще подумала: может, и деньги придется назад вернуть, поэтому какое-то время их не тратила. Жене я не перезванивала, он мне — тоже, — пожимает плечами Екатерина.

Бумага из налоговой

— В ноябре 2022 года нам пришло письмо из налоговой с требованием предоставить пояснения об источниках доходов Веры. В этом требовании — ее доходы и расходы. Но какие там доходы у 18-летней студентки? А в расходах — автомобиль за сумму, эквивалентную 70 000 долларов, — Екатерина хватается за голову.

28.07.2021 — покупка транспортного средства (Tesla Model S). Пересчет иностранной валюты в белорусские рубли (на указанную дату): 70786,08 доллара * 2,5224 рубля = 178550,81 рубля. Такой информацией располагала налоговая служба и на основании ч. 1 п. 11 ст. 73-1 Налогового кодекса потребовала предоставить в 30-дневный срок пояснения об источниках доходов, за счет которых были произведены такие расходы.

«Женя обещал помочь. И помог»

— Разумеется, я сразу позвонила Жене, потому что вообще не понимала, как быть. Он мне говорит: «Ну Катя, мы же с тобой говорили про машину». А я ему: «Женя, мы не говорили про такую дорогую машину!» — продолжает Екатерина. — Но Женя же обещал помочь. И помог. Благодаря этой помощи мы закопали себя еще больше перед налоговой и потеряли год. Он сказал: «Ой, да не бойтесь, все будет нормально. Я вам пришлю расписку, что это я вам дал эти деньги, а вы предоставите расписку налоговой — и все».

Но ведь одной расписки недостаточно. С чего бы это кому-то просто передавать другой семье порядка 70 000 долларов?

— Легенда была такой: Женя якобы знал, что у Веры была голубая мечта — Tesla. Женя девочку любил и хотел, чтобы ее мечта исполнилась, поэтому помог материально. Машину купили, но пока ее доставляли в Беларусь, мы с Верой, дескать, решили, что Tesla — это как-то слишком, что нет денег на обслуживание, да и прав у нас, оказывается, нет. И тогда Женя машину продал и свои деньги таким образом вернул, — рассказывает мама студентки.

Получив расписку, она обратилась к адвокату, чтобы грамотно составить письмо в налоговую.

— Я рассказала этому адвокату о ситуации, и он посчитал, что все будет нормально, что расписки хватит. Меня это успокоило. Ну и Женя активно говорил: «Если что — валите все на меня», — добавляет женщина.

Налоговая проводила проверку. Веру то и дело приглашали явиться, задавали вопросы. Екатерина приходила с ней, иногда ее вызывали отдельно.

— В августе 2023 года мы получили решение: если говорить простым языком, нам не поверили. И потребовали уплатить подоходный налог с той части расходов, которая превышала доходы Веры, то есть почти 40 000 рублей. Срок выплаты — один месяц. Мы пытались обжаловать это решение, но ничего из этого не вышло. Где найти такие деньги? Разумеется, выплатить их мы не могли, начала капать пеня, — говорят мама и дочь.

Расходы на юристов. Исчезновение Жени

Семья попыталась добиться отмены решения налоговой. Екатерина обратилась к другому юристу.

— Женщина узнала нашу историю и предложила другой вариант. У меня за всю жизнь два раза продавалась квартира. По словам юриста, нужно было с самого начала говорить налоговой, что после продажи квартиры остались накопления, которые мы и потратили на покупку автомобиля. Мы написали жалобу в Министерство по налогам и сборам в Минск, но там сообщили, что сведения, которые мы предоставляем уже после принятого решения, не могут учитываться, то есть мы опоздали с этой версией, — уточняет собеседница.

Женя, исходя из слов Екатерины, потихоньку исчез из этой истории.

— Я с ним связывалась, рассказывала о том, что происходит, просила помочь. Он мне говорил: «Не переживай, значит, будем судиться». А я ему отвечала: «Слушай, это какой-то бред, ничего не получается — какой суд?» В итоге он сказал, дескать, поступайте как знаете, и исчез: удалил всю переписку в соцсетях, перестал выходить на связь, — отмечает женщина.

Между тем ситуация усугублялась с каждым днем.

— Пеня растет по 10 рублей в день. И этой пени у нас накапало уже на 3000 рублей. К нам уже приходили из отдела принудительного исполнения арестовывать имущество, — рассказывают мама и дочь.

Помогать семье взялся третий юрист.

— В документе, который мы запрашивали в таможне и где указан VIN этого автомобиля, он увидел подпись того, кто автомобиль получил. И это была не подпись Веры. Мы попытались зацепиться за это, написали жалобу в таможню. Но получили оттуда ответ, что был заключен договор-поручение с таможенным представителем и приемкой машины, соответственно, занимался таможенный представитель. Мы узнали, с какой фирмой якобы был заключен такой договор, пытались получить его на руки, но увидели лишь некачественную копию этого договора, в которой откуда-то взялась подпись Веры — такая же, как в ее паспорте, — говорит Екатерина.

— Загвоздка в том, что эту подпись я поставила в паспорте, который получала в 14 лет. Нужно было расписаться, и я такая взрослая впервые в жизни расписалась. Но больше эту подпись я нигде не оставляла и, разумеется, никаких договоров с таможенными представителями не подписывала. Тогда как подпись могла там появиться? — отмечает Вера.

Семья попыталась получить оригинал этого договора-поручения, но в компании, с которой он был заключен, ответили, что это невозможно — без объяснения причин.

— После этого мы написали заявление в Следственный комитет. Вера не подписывала такой документ, значит, кто-то его подделал, разместив ее подпись, — считает Екатерина.

Несколько раз и дочь, и маму приглашали в СК.

— Мы уже рассказывали, как все было на самом деле. Женя нас кинул, выгораживать его больше не было никакого смысла, — продолжает женщина. — Вот только это не помогло. Из Следственного комитета нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Оригинал договора, к слову, даже следователям не предоставили: якобы этого оригинала уже нет, и вообще такой договор не является официальным документом, то есть бланком строгой отчетности. А проведенная почерковедческая экспертиза не смогла установить, кем была оставлена подпись: Верой или кем-то еще. Дальше у нас оставалось два варианта: идти либо в прокуратуру, либо в суд. Мы пошли в суд.

Был подан иск о признании договора на оказание услуг таможенного представителя недействительным. Семья обратилась к еще одному юристу, уже четвертому. Но суд отказал в удовлетворении иска.

— Суд посчитал, что Вера оплатила утильсбор за эту машину и это якобы подтверждает то, что она ее оформляла. Наши доводы о том, что в тот день ее и в Минске-то не было, она была в Гродно и не могла ничего такого оплачивать, были оценены критически. Конечно же, мы обжаловали такое решение, но к чему это приведет? Пока мы видим, что оказались в совершенно безвыходной ситуации и нет никого, кто бы нам помог. Да, мы отправили фотографии со страницами паспорта — это была ошибка. Но неужели этого достаточно, чтобы были такие последствия? Неужели можно не подписать ни единого документа и это ни кем не будет принято во внимание? — Екатерина разводит руками.

Вера утверждает, что никогда не видела ту Tesla Model S 2018 года выпуска, которая, судя по бумагам, была оформлена на нее.

— Есть платный сервис в России, где можно узнать историю конкретного автомобиля по его VIN. Так мы выяснили, что эта машина находится в Москве, у нее есть владелец, который поставил ее на учет спустя месяц после того, как машину оформили на меня. Моего имени среди владельцев в этой базе нет, — обращает внимание девушка.

Долги семьи (или конкретно дочери с юридической точки зрения) только растут.

— Мы должны выплатить уже 50 000 рублей: это налог, пеня, штраф за неуплату. У меня уже есть административная статья за неуплату налогов — вот так. Я теперь невыездная, с долгами, с удержанием зарплаты в счет погашения этих долгов. Жизнь просто пошла наперекосяк из-за одного необдуманного поступка, — говорит Вера.

— Еще порядка 4000 рублей мы потратили за эти годы в попытках что-то доказать, — добавляет ее мама. — Мы оплачивали юристов, проведение почерковедческой экспертизы, судебные издержки. Все впустую. Впрочем, дата рассмотрения нашей апелляции — 2 сентября. Увидим, что будет. Я по-прежнему не могу поверить, что все, что с нами происходит, — это реальность. Кажется, что такого просто не может быть.

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