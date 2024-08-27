Восемь бойцов ВСУ заняли элеватор в Нью-Йорке и взяли в плен 16 россиян 2 27.08.2024, 10:32

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Штурм длился несколько суток.

В Донецкой области в поселке Нью-Йорк бойцы 425 ОШБ «Скала» ВСУ взяли штурмом здание элеватора и захватили в плен россиян, которых там было вдвое больше. Подробности штурма они рассказали украинскому журналисту Юрию Бутусову.

Так, бойцы отдельного штурмового батальона «Скала» получили задание зачистить территорию, чтобы противник не мог продвинуться дальше.

«Элеватор был объектом атаки, а там сидел враг. По нашим данным, россиян там до 5 человек должно было быть», — рассказал боец 425 ОШБ «Скала» с позывным «Черный».

ВСУ дважды пытались штурмовать элеватор.

«Когда мы проводили разведку, увидели, что туда заходят 4 противника. Была первая попытка зачистить элеватор. Пошла штурмовая группа, они зашли в элеватор, начался бой, мы увидели, что не можем продвинуться, дали приказ группе откатиться», — рассказал «Водолей» — командир штурмовой группы.

Он добавил, что после штурма расспросил всех бойцов, которые принимали в нем участие, по количеству противника, все сказали, что по ним работали около 5 «стволов». Было принято решение отсечь оккупантов на элеваторе от снабжения и от возможности выдвижения резервов. Бойцы ВСУ взяли здание под огневой контроль и начали 2 волну штурма

Атаковать начали с применением Bradley, БпЛА, но противник уже ждал, поскольку тоже получил данные от своей аэроразведки. Россияне получили приказ преодолеть перекресток.

«Надо было перейти перекресток, но была засада, пулеметная очередь, там был укрепленный район и сидел пулеметчик и не давал перейти. Для одной группы это закончилось плачевно, для другой — менее плачевно», — рассказал пленный оккупант из 9 ОМСБР ВС РФ, командир взвода лейтенант Владислав Акимов.

После этого оккупанты прекратили попытки преодолеть перекресток и засели на элеваторе. Они неделю провелитам и 3 дня собирали информацию.

ВСУ для штурма «вызвали танчик и отправили врагу пару подарков».

Когда раздался последний выстрел из танка, украинские штурмовики вошли в элеватор и заняли оборону на 1 этаже. Их было 12, но 4 бойца остались закрепляться на другой позиций, поэтому элеватор с оккупантами штурмовали 8 украинских защитников.

«Была растяжка, но мы ее обезвредили. Враг спрятался наверху», — рассказывают штурмовики ВСУ.

Первый накат ВС РФ отбили, как они говорят «относительно уверенно». Второй — не смогли отбить «вследствие сильного огневого воздействия» — работал Bradley, танк и дроны «Баба Яга». ВС РФ находились с 4 по 9 этажи 16-этажного здания.

Оккупанты говорят, что украинская группа заняла зал элеватора, а их зажали на лестнице, из-за чего у них не осталось выхода, кроме как сдаться в плен.

Российское командование обещало оккупантам на элеваторе, что поступит помощь, и их вытащат, поэтому они тянули время. Такие обещания они слышали более полутора суток.

«На третий день один выполз, у него нога тилипалась, я доски наложил. Потом еще один выполз — им пить очень хотелось и есть. Второму тоже обмотал. Третий выполз — у него обломки на всю спину и тоже нога. Он плакал, говорил «У меня семья», говорил «Не убивайте». Они боялись, что мы будем издеваться», — рассказал штурмовик с позывным «Донтем».

Сами пленные россияне признаются, что боялись сдаваться в плен ВСУ, потому что наслушались лжи в РФ о пытках и истязаниях.

«Трудно было поверить и сдаться, потому что у нас другие истории. Рассказывали, что и калечат, и пеной задувают. Оказалось, что мир просто перевернулся. Дали попить и покурить. Далее наши начали сносить это здание. По рации мы услышали, что «наших там больше нет». Ребята-украинцы вызвали машину и нас быстро эвакуировали под обстрелами», — рассказал пленный, командир взвода, лейтенант 9 ОМСБР ВС РФ Николай Сур.

Оккупантов заставила сдаться фраза штурмовика «Черного», который сказал: «Ребята, мы с вами еще 15 минут пободаемся, а дальше выйдем и это здание вместе с вами упадет.

«Черный» вывел одного из оккупантов, покормил, дал покурить, рассказал ситуацию и сказал, если тот хочет, то пусть возвращается к своим, но они все равно все погибнут. Оккупант переговорил со своими и после этого они все сдались.

«Мы не знали, сколько их там людей было. Отбивались один-два. А потом, как зашли, и когда они постепенно все сдались в плен, мы от их количества немного сами подофигили», — рассказывают штурмовики батальона «Скала».

Брали в плен россиян 6 украинских защитников, поскольку двое во время штурма получили ранения.

Трое оккупантов погибли во время боя.

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