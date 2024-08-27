«Ник и Майк»: У Лукашенко синеют уже не только пальцы 2 27.08.2024, 10:44

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В ближайшее время придется объявить об «отпуске».

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о проблемах Лукашенко со здоровьем:

— Недавно Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, написав там что-то о мире. Однако не прошло и нескольких часов с момента публикации в Telegram, как в Украину прилетел «подарок» от Кремля стоимостью почти 1,5 млрд долларов — самый массированный комбинированный ракетно-дроновый удар.

По традиции — в ночь после праздника (как и нападение 24 февраля 2022). Это следствие примерки своих собственных стереотипов — мол, весь день праздновали, поэтому не в состоянии будут защищаться. Но единственное, что получилось продемонстрировать — это свою полную неадекватность и неосведомленность «младшего союзника», чьи поздравления на фоне удара были просто кощунством.

Во дворце в такие моменты очень повышается тревожность. Что-то происходит, а они не сильно в курсе. И это в ситуации, когда любая ошибка или намеренная провокация на украинском направлении приведут к катастрофическим для хунты последствиям. Никто ж всерьез не верит ни в ополченцев, ни в ПВО, ни в «доблестную» армию.

Лукашенко срочно нужна хотя бы «щель» на Западе. Парадоксально, но об этом говорил даже заехавший в Минск на днях китайский премьер. И нужно очень сильно ускоряться. Ведь уходит время не только международное, но и личное. Общее физическое состояние синепалого такое, что синеют уже не только пальцы. Нездоровый образ жизни и куча накопившихся проблем давят тяжким грузом (в прямом и переносном смысле).

Не удивимся, что в ближайшее время придется объявить об «отпуске» либо просто показывать консервы или старые фотографии с закадровым текстом. И совсем не факт, что манипуляции помогут.

Каждый доктор может оказаться патриотом.

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