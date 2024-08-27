«Более двух десятков аэродромов»: как ВСУ отомстят РФ за обстрелы 27.08.2024, 10:47

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Эксперт раскрыл подробности.

В ответ на массированные террористические обстрелы, которые осуществляет РФ, силы Украины могут сокрушить военные объекты страны-агрессора. Такое видение мести высказал в эфире «Еспресо» военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его убеждению, в первую очередь ВСУ могут атаковать те военные объекты, которые Россия использует для проведения террористических ударов против Украины.

«В частности, для таких ударов могут быть использованы те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения. А это в первую очередь, более двух десятков аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев, это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке», - рассказал он.

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Рябых обратил внимание, что реакция стран Запада является очень важной - страны также должны отреагировать на массированный ракетный обстрел Украины.

«Если уж говорить откровенно, то сейчас Украина будет пытаться решать это своими средствами, но в то же время следует акцентировать на том, что то же заявление министра иностранных дел Украины также является знаковым, и он сказал, что здесь должны быть два основных ответа от наших партнеров на подобные удары. Это предоставить разрешение на дальнобойные удары уже их оружием, чтобы как можно скорее прекратить эти террористические удары со стороны Российской террористической Федерации.

Ну и, конечно, также подключиться к обороне Украины, как, например, это было в случае Израиля, и сбивать те же средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня уже такой случай в очередной раз», - добавил эксперт.

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