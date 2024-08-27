Названы пять масел, которые нельзя использовать для жарки

Названы пять масел, которые нельзя использовать для жарки6
- 27.08.2024, 10:51
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Вот в чем причина.
Большинство хозяек готовят на подсолнечном масле - оно наиболее доступно и к нему все привыкли. Увы, иногда этот продукт может нести в себе угрозу для здоровья - впрочем, как и ряд других растительных и животных жиров.
Сайт УНИАН рассказывает, на что нужно обращать внимание при их выборе и на каком масле лучше всего жарить.
На каком масле нельзя жарить и почему
Прежде, чем использовать продукт для приготовления еды, следует обратить внимание два таких показателя:
точка дымления - то есть, верхний порог температуры, при которой происходит задымление и образуются канцерогены, опасные для здоровья и портящие вкус пищи;
окислительная стабильность - как продукт сохраняет показатели качества, когда подвергается высокой температуре, а также при контакте с воздухом.
То есть, каждый жир - как растительный, так и животный - имеет температурный предел, при котором продукт можно использовать без опаски. Поэтому на некоторых жирах можно жарить, а другие - использовать только сырыми.
В процессе приготовления, все жиры подвергаются таким температурам:
при жарке - 120-160°C;
при готовке во фритюре - 160-180°C;
при запекании - 180°C.
Чем больше продукт содержит жирных кислот и чем меньше примесей - тем выше у него будет точка дымления.
Вот какие показатели у наиболее популярных масел:
у подсолнечного - 107°C;
у подсолнечного рафинированного - 227°C;
у кукурузного - 178°C;
у кукурузного рафинированного - 232°C;
у оливкового extra virgin (первого холодного отжима) - 160°C;
у оливкового virgin - 210°C;
у рафинированного оливкового - 200-243°C;
у кунжутного - 107°C;
у льняного - 107°C;
у тыквенного - 107°C;
у рапсового - 107°C;
у пальмового - 235°C;
у кокосового - 177°C;
у кокосового рафинированного - 204°C.
Если говорить о животных жирах, то цифры здесь такие:
у сливочного - 150-177°C;
у маргарина - 182°C;
у свиного сала и смальца - 190°C;
у гусиного и говяжего жира - 215°C.
Исходя из этого, а также с учетом второго критерия, можно определить, на каком масле полезно жарить, это:
рафинированное подсолнечное;
оливковое ;
кокосовое;
сливочное;
свиное сало (или смалец), гусиный жир, говяжий.
Лучше не жарить на:
нерафинированном подсолнечном масле;
рапсовом;
кунжутном;
тыквенном;
льняном.
Следует помнить, что все растительные масла холодного отжима лучше употреблять в пищу как раз в сыром виде - только тогда они будут полезны.