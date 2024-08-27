Названы пять масел, которые нельзя использовать для жарки 6 27.08.2024, 10:51

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Вот в чем причина.

Большинство хозяек готовят на подсолнечном масле - оно наиболее доступно и к нему все привыкли. Увы, иногда этот продукт может нести в себе угрозу для здоровья - впрочем, как и ряд других растительных и животных жиров.

Сайт УНИАН рассказывает, на что нужно обращать внимание при их выборе и на каком масле лучше всего жарить.

На каком масле нельзя жарить и почему

Прежде, чем использовать продукт для приготовления еды, следует обратить внимание два таких показателя:

точка дымления - то есть, верхний порог температуры, при которой происходит задымление и образуются канцерогены, опасные для здоровья и портящие вкус пищи;

окислительная стабильность - как продукт сохраняет показатели качества, когда подвергается высокой температуре, а также при контакте с воздухом.

То есть, каждый жир - как растительный, так и животный - имеет температурный предел, при котором продукт можно использовать без опаски. Поэтому на некоторых жирах можно жарить, а другие - использовать только сырыми.

В процессе приготовления, все жиры подвергаются таким температурам:

при жарке - 120-160°C;

при готовке во фритюре - 160-180°C;

при запекании - 180°C.

Чем больше продукт содержит жирных кислот и чем меньше примесей - тем выше у него будет точка дымления.

Вот какие показатели у наиболее популярных масел:

у подсолнечного - 107°C;

у подсолнечного рафинированного - 227°C;

у кукурузного - 178°C;

у кукурузного рафинированного - 232°C;

у оливкового extra virgin (первого холодного отжима) - 160°C;

у оливкового virgin - 210°C;

у рафинированного оливкового - 200-243°C;

у кунжутного - 107°C;

у льняного - 107°C;

у тыквенного - 107°C;

у рапсового - 107°C;

у пальмового - 235°C;

у кокосового - 177°C;

у кокосового рафинированного - 204°C.

Если говорить о животных жирах, то цифры здесь такие:

у сливочного - 150-177°C;

у маргарина - 182°C;

у свиного сала и смальца - 190°C;

у гусиного и говяжего жира - 215°C.

Исходя из этого, а также с учетом второго критерия, можно определить, на каком масле полезно жарить, это:

рафинированное подсолнечное;

оливковое ;

кокосовое;

сливочное;

свиное сало (или смалец), гусиный жир, говяжий.

Лучше не жарить на:

нерафинированном подсолнечном масле;

рапсовом;

кунжутном;

тыквенном;

льняном.

Следует помнить, что все растительные масла холодного отжима лучше употреблять в пищу как раз в сыром виде - только тогда они будут полезны.

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