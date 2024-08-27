Хаос в Москве
- 27.08.2024, 10:57
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Как Украина создает системный кризис в России.
То, что Россия не может организовать тушение пожара на нефтебазе в Ростовской области, свидетельствует о системном кризисе государственного аппарата.
Центр не занимается такими «мелочами», хотя может. Местные власти без отмашки из центра не хотят проявлять самостоятельность, потому что их воспитали в системе, что «инициатива наказывается». Люди не привыкли проявлять активность, поскольку их приучили молчать, потому что можно загреметь в не очень приятные места.
Это открывает огромные возможности для Украины по организации хаоса на территории России уже в эту осень-зиму (а зимы там холодные) и вывести Россию из войны. Главной точкой усилий должна быть Москва. Коллапс ЖКХ на фоне прилета дронов по газораспределительным сетям вызовет хаос в Москве, на который российская власть не может будет отреагировать.
Хаос в Москве может вызвать ее массовый грабеж их столицы, как со стороны простых россиян, так и со стороны более организованных групп как «кадыровцы» и этнические меньшинства (таджики, узбеки и т.д.), которые еще будут иметь возможность отомстить за годы унижений. Далее эти тенденции можно распространить на другие регионы страны, в том числе с помощью Украины.
Будет ли это реализовано? Посмотрим. Но то, что вполне возможно, и у Украины появились для этого ресурсы — это очевидно.
Тарас Загородний, «Фейсбук»