Несколько неудобных вопросов чиновникам накануне 1 сентября 2 27.08.2024, 11:00

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Фото: Reuters

Белорусский режим идет по пути СССР.

Министр образования Андрей Иванец рассказал о том, как и почему в школьные учебники вносятся изменения. Откровения чиновника, как это часто бывает в таких случаях, вызвало ряд вопросов. К ним мы еще вернемся, а пока несколько красноречивых цитат, пишет «Салiдарнасць».

— Сегодня гриф «К изданию» не присваивается до тех пор, пока учебное пособие не получит от трех до пяти профессиональных отзывов. При переиздании капитально перерабатывается не только текст, но и иллюстративный материал, проверочные вопросы. Особый акцент на патриотической составляющей, — подчеркнул министр.

И тут же пояснил, в чем может заключается эта самая составляющая:

— К примеру, зачем в учебнике по английскому языку текст о Лондоне, если можно заменить его на аналогичный о Минске? Мы же хотим, чтобы наши дети рассказывали гостям о своей стране, а не расхваливали чужую.

Такой же подход практикуется и в учебниках по естественнонаучным дисциплинам, пояснил Иванец. По его словам, таким образом детям будут пытаться прививать гордость «за нашу страну, ее достижения в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере».

А теперь к вопросам. Посещал ли министр образования уроки иностранного языка в школе? Если посещал, то должен был бы знать, что школьная программа предусматривает не только знакомство со страной происхождения языка, но и с нашей родной страной.

В школе учат рассказывать не только о Лондоне, но и о Минске. И, к слову, даже из советских учебников, на которые все больше ориентируются сегодняшние чиновники от образования, никто не додумался убрать темы о зарубежных столицах.

Понимают ли чиновники, что своими попытками привить гордость за достижения сельского хозяйства и промышленности лишь подчеркивают тот факт, что особого повода для гордости и нет?

Ведь если тебе на самом деле есть чем гордиться, то нужно ли для этого переписывать учебники, выбрасывая из них «неудобные» сравнения с другими странами?

Вечный (и риторический) вопрос эпохи Лукашенко — так кто же здесь без конца переписывает историю фактически под себя, прикрываясь «особыми акцентами на патриотической составляющей»?

Чем все это может закончиться? Ответ можно найти в новейшей истории одного ушедшего в небытие государства, частью которого еще недавно была Беларусь.

Государства, чьим юным гражданам также прививали гордость за самые большие в мире самосвалы и количество тракторов на душу населения.

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