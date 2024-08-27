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«15 лет строили»: дроны полностью уничтожили нефтебазу РФ под Ростовом

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  • 27.08.2024, 11:04
  • 4,556
«15 лет строили»: дроны полностью уничтожили нефтебазу РФ под Ростовом

Видеофакт.

В сети появилось новое видео полностью сгоревшей нефтебазы в Ростовской области. Она пылала более 5 дней после атаки дронов.

«15 лет строили, за неделю ухандокали», - говорит автор видео, которое публикуют российские каналы.

Нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область) накануне атаковали украинские беспилотники. С 18 августа пожар не могут потушить. На видео видно, что сейчас огонь удалось локализовать.

Из-за пожара власти Пролетарска отменили праздники - День города и столетие Пролетарского района. Во время тушения пожара пострадали не менее 47 пожарных. Из-за дыма, затянувшего Пролетарск, в городе начался ажиотаж на покупку марлевых повязок и масок. Каждую ночь на улицах города оседает черная пыль, покрывающаяся разноцветной нефтяной пленкой.

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