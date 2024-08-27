Могут ли хозяина квартиры в Беларуси наказать за вторжение в его собственное жилье? 1 27.08.2024, 11:11

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Юристка ответила.

Когда собственника жилья могут наказать за незаконное вторжение в свою же квартиру, рассказала «СБ. Беларусь сегодня» адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалева.

Юристка отметила, что, когда человек сдает свою квартиру, его права по посещению этого жилья существенно ограничиваются. Действительно, п. 1 ст. 55 Жилищного кодекса предусмотрено право наймодателя требовать от нанимателя предоставить доступ в жилое помещение для целей, связанных с выполнением обязанностей собственника.

— Но в приведенной норме права имеется указание на то, что посещение жилого помещения осуществляется в согласованное с нанимателем время и в его присутствии! Нашей судебной практике известны случаи, когда наниматели привлекали наймодателей к уголовной ответственности за такие несогласованные визиты, поскольку за незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц законодательством предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста (ч. 1 ст. 202 УК), — рассказала Надежда Ковалева.

Юристка посоветовала собственникам жилых помещений предварительно направлять нанимателям СМС о дате и времени планируемого визита, а при отказе нанимателя в доступе в жилое помещение «осуществлять проверку своего имущества при ведущейся видеозаписи и в присутствии нанимателя и сотрудников правоохранительных органов».

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