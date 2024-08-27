На фоне боев в Курской области полк «Ахмат» ищет штатного барбера 27.08.2024, 11:16

2,192

Командир Апти Алаудинов заявил, что воевать должны 18-летние российские срочники.

Пока ВСУ закрепляются в Курской области, в соцсетях публикуют список вакансий из полка спецназа «Ахмат». Примечательно, но кроме привычных вакансий связистов и водителей там также требуются барберы. Скриншот объявления опубликовали ряд Telegram-каналов.

Барбер – это мужской парикмахер, который обычно занимается прическами и бородами. В полку «Ахмат» у всех практически есть бороды, что связано с нормами ислама, который исповедуют «кадыровцы», прозванные также «тик-ток войсками» за любовь к выкладыванию видео в соцсетях. Достоверность объявления о вакансиях подтвердить, или опровергнуть невозможно.

Интересно, что объявление появилось на фоне успехов ВСУ в Курской области и многочисленных заявлений командира «Ахмата» Апти Алаудинова, который периодически включается на фоне бревенчатых стен, из едущих машин и Курска. Где находится Апти и его бойцы в данный момент – неизвестно.

При этом сам Апти заявил, что 18-летние российские срочники должны воевать в Курской области, иначе «зачем они вообще нужны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com