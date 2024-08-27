Мать белорусского футболиста «Реала»: Его детство закончилось в шесть лет 2 27.08.2024, 11:18

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Алексей Майоров

Алексей Майоров стал для испанцев настоящим открытием.

Екатерина Кистень — мать 12-летнего Алексея Майорова, который стал игроком мадридского «Реала». В интервью «Прессболу» она вспомнила первые шаги сына в футболе и описала его характер.

«Леша с детства отличался бойцовским характером. Помню, как-то упал неудачно, кровь хлещет, хочу пожалеть его, приобнять, а он в ответ: „Мама, не нужно“», — сказала Кистень.

По ее словам, сына очень рано заинтересовал футбол: «Он уже в три года просил не переключать футбол, который шел по телевизору, даже мультики ему не были нужны. И в детском саду воспитатели говорили, что не по годам умело обращается с мячом. Во дворе старшие ребята брали его с собой играть — и там получалось неплохо».

Майоров занимался в школе столичного «Динамо» и клуба «Минск». Затем был на просмотре в московском «Спартаке» и «Зените» (Санкт-Петербург). Но семья решила, что лучше попробовать силы в Европе. Был вариант с Германией, однако в итоге остановились на Испании. Алексей до «Реала» играл в составе каталонской «Серданьолы», где в 22 матчах забил 59 голов.

«Сын отлично влился в коллектив — даже был капитаном. Быстро выучил испанский. Когда через четыре месяца я приехала к ним в Каталонию, была приятно удивлена: Леша в кафе мог самостоятельно сделать заказ», — рассказала Кистень.

Она призналась, что сын «уже и думает на испанском»:

— Чувствует себя в своей тарелке. В Мадриде с коммуникацией у него вообще проблем нет. Он, по сути, очень общительный, к нему всегда тянутся. У него природное обаяние.

Кистень порассуждала о том, не рано ли мальчик сфокусировался на футболе:

— Его детство было ровно до шести лет, когда мы ходили к друзьям, на совместные праздники и тому подобное. У него, по сути, даже мультиков и кино не было… Знаете, иногда задумывалась: мол, мы лишили ребенка детства. А потом увидела, как он выводит команду с капитанской повязкой, как забивает голы, бежит со счастливыми глазами, размахивая ручками. А я в это время на трибуне плачу от счастья, ведь у него все получается.

Она вспомнила, что в Беларуси Майоров ради прогресса в футболе занимался и другими видами спорта: «Папа заметил, что у сына неправильно поставлены бег и дыхание — повел заниматься легкой атлетикой. Еще полгода — акробатикой, затем боксом. Были у Леши моменты, когда он в игре иногда избегал стыков, и бокс с этим страхом помог справиться».

Кистень отметила, что у Алексея все отлично с учебой в испанской школе: «По английскому он, например, был лучшим в классе. Отмечу качественное белорусское образование. Его даже контролировать не нужно — все сам делает».

Она считает, что звездная болезнь сыну «не грозит — не такой характер»:

— Не так давно к нему подходил журналист из испанской газеты Магса и сказал, мол, ты играешь как Месси. На что Леша ответил, что будет еще лучше, чем Лео. И абсолютно серьезно. Целеустремленности сына можно позавидовать — я этим горжусь. Не любит, когда его нахваливают.

Напомним, 12-летний Майоров стал игроком «Реала» 21 августа. «Условия, которые предложил „Реал“, по заверению самого клуба, не имеют аналогов для столь юного футболиста. И мы очень ценим доверие», — говорил отец игрока о выборе в пользу мадридской команды.

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