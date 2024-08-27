500 бойцов ВСУ пошли на прорыв границы с Белгородской областью РФ

500 бойцов ВСУ пошли на прорыв границы с Белгородской областью РФ3
- 27.08.2024, 11:23
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Продолжается бой за КПП.
ВСУ предприняли попытку прорыва границы с Белгородской областью РФ. Начался бой с российскими пограничниками. Об этом пишет российское издание Shot.
«ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью — бой с российскими пограничниками идет возле Нехотеевки. Предварительно, у противника 8 бронемашин и до 60 военных. При подходе к границе были отброшены артиллерией и авиацией, но те, что спрятались в лесополосе, продолжают вести огонь. Сражаются за КПП. Начали движение около 8 утра», — говорится в сообщении.
Другое российское издание Mash пишет, что штурм российской границы проводят 500 бойцов ВСУ.
«Прямо сейчас ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП «Шебекино» Белгородской области. Судя по перехваченным радиопереговорам, в составе боевиков есть иностранные наемники из Польши, Грузии и США. По нашим данным, у Нехотеевки идет бой — там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции возле госграницы и попытались ее пройти», — говорится в сообщении.
В то же время издание отмечает, что около 300 бойцов ВСУ пошли на пропускной пункт «Шебекино».
«Сейчас там продолжается бой. Пограничники дали отпор, потом прилетели вертолеты и обстреляли группировку противника. Сегодня ровно три недели с момента вторжения украинских солдат в Курскую область», — говорится в сообщении.
Медиа пишет, что прорыв границы на Белгородщине происходил по такой же схеме, как и на Курщине.
Украинское командование пока что бои на Белгородщине не комментировало.