Назначена дата суда над основателем клиники «Новое зрение» 4 27.08.2024, 11:31

Олег Ковригин

Его обвиняют по девяти статьям.

Суд над основателем клиники «Новое зрение» Олегом Ковригиным начнется 23 сентября. Дело будет рассматривать Минский городской суд. Ковригина будут судить заочно, он находится заграницей.

Его обвиняют по девяти статьям УК: экономическим (уклонение от уплаты налогов, организация по уклонению от обязанностей налогового агента, организация налогового мошенничества), политическим («разжигание общественной вражды», «призывы к санкциям», «дискредитация Беларуси», «содействие экстремистской деятельности») и ряду других.

Вместе с Ковригиным по этому делу (но только по экономическим статьям) проходят еще четыре человека. Меры пресечения в отношении них правозащитникам неизвестны.

Напомним, что Минздрав забрал лицензию у клиники в июле 2023-го года.

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