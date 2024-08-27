В кабинетах гинекологов в РФ начали устанавливать камеры

В кабинетах гинекологов в РФ начали устанавливать камеры19
- 27.08.2024, 11:41
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Для «борьбы с терроризмом».
Российские силовики распорядились начать устанавливать в гинекологических кабинетах камеры наблюдения.
Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео одной из недовольных пациенток городской клинической больницы № 21 в Уфе.
Как видно на опубликованных кадрах, камера расположена прямо напротив смотрового кресла.
«Обзорная камера снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании?», — возмутилась одна из женщин.
В свою очередь главврач больницы Радик Надыргулов объяснил, что камеры установлены в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения для «борьбы с терроризмом».
Он также успокоил россиянок, что подсматривать за ними смогут исключительно сотрудники силовых ведомств.
«Доступ к данным видеосъемки жестко ограничен и может предоставляться только по постановлению правоохранительных органов и суда», — заверил Надыргулов.