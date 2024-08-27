Генерал Бен Ходжес: У Кремля возникла дилемма в Курской области 27.08.2024, 11:56

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Фото: 80 ОДШБр

План Генштаба ВСУ оказался блестящим.

Украина продолжает прорыв в Курской области и при этом наносит болезненные удары вглубь РФ по аэродромам, складам горюче-смазочных материалов и логистике. При этом власти в Кремле почти месяц не могут определить, что же делать с проникновением украинцев на российскую территорию. О возможных планах Украины и реакции России генерал армии США Бен Ходжес рассказал порталу «Телеграф».

Ходжес оценил позиции Украины и РФ — что происходило до операции на Курщине и какие действия начались после. Генерал отметил, что Силы обороны готовили прорыв в полной тайне и достигли «полной неожиданности», начав контрнаступление на российскую территорию. При этом можно назвать несколько целей этой «неожиданности»: плацдарм для защиты Сумской области, изменение «динамики войны», появление нескольких рычагов давления на РФ. Военный назвал, какие угрозы давят на Россию: газораспределительная станция в Судже, Курская АЭС и возможность ударов по аэродромам, которые стали ближе. Учитывая эти факторы Ходжес объяснил, что Кремль до сих пор не может определиться, что же делать. В Москве ищут ответы на три вопроса. Первый: игнорировать ли прорыв на Курщине: Второе: если не игнорировать, то что же делать? Третье: перебрасывать ли силы с других участков?

«Это ставит Кремль перед дилеммой. Можно увидеть потенциал, который это создает для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль», — подчеркнул американский генерал.

Кроме того, Ходжес обратил внимание на действия Украины на других направлениях. В частности, речь идет об ударах по нефтегазовым предприятиям РФ, по аэродромам, по парому в Черном море, по железным дорогам. Он отметил, что это говорит о «многомерных операциях», которые происходят одновременно с прорывом под Курском.

«Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно», — подытожил собеседник журналистов, пораженный мастерством украинского командования.

Прорыв в Курской области по состоянию на 27 августа

Прорыв в Курской области начался 6 августа и продолжается уже более 20 дней. На онлайн-карте боевых действий DeepState по состоянию на 27 августа указано, что под контролем Сил обороны находится 823 кв. км, а бои идут на площади 416,7 кв. км.

Отметим, в одном из последних отчетов командующего Александра Сырского указано, что бои продолжаются на площади 1 250 кв. км Курской области и охвачено 92 населенных пункта.

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