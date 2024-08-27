Минимум шесть дронов залетело на территорию Беларуси во время воздушной атаки РФ 2 27.08.2024, 11:53

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Белорусская военно-воздушная авиация была в воздухе всю ночь.

За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа «Шахед». Белорусская военно-воздушная авиация была в воздухе всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

Отмечается, что «Шахеды» залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

«Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55», - говорится в сообщении.

Сообщается, что позже мероприятие «Шахедов» в Беларусь подтвердил и командующий ВВС Украины Николай Олещук, который сообщил, что один из ударных дронов пересек границу с Беларусью, что, в свою очередь, может означать, что он был локационно потерян в Беларуси.

Авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

«Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо», - сообщили в мониторинговой группе.

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