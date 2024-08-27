закрыть
27 августа 2024, вторник, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Две трассы будут на особом контроле ГАИ ближайшие дни

1
  • 27.08.2024, 12:13
  • 3,566
Две трассы будут на особом контроле ГАИ ближайшие дни

Водителям на заметку.

Гомельская ГАИ анонсировала отработку в ближайшие дни двух трасс в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью нарушений ПДД со стороны как водителей, так и пешеходов.

Так с 27 по 28 августа гаишники уделят внимание автодороге Р35 Калинковичи — Брагин — Комарин — граница Украины. А с 30 по 31 августа — трассе Р23 Минск — Микашевичи.

Контроль планируется гласный, негласный и смешанный. Кроме того, инспекторов снарядят приборами фото- и видеофиксации.

Сообщается, что сотрудники ГАИ в первую очередь будут нацелены на выявление грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и (или) без права управления, нарушение правил обгона, превышение скоростных режимов, правил перевозки пассажиров), а также нарушений со стороны уязвимых участников дорожного движения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов