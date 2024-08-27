Две трассы будут на особом контроле ГАИ ближайшие дни 1 27.08.2024, 12:13

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Водителям на заметку.

Гомельская ГАИ анонсировала отработку в ближайшие дни двух трасс в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью нарушений ПДД со стороны как водителей, так и пешеходов.

Так с 27 по 28 августа гаишники уделят внимание автодороге Р35 Калинковичи — Брагин — Комарин — граница Украины. А с 30 по 31 августа — трассе Р23 Минск — Микашевичи.

Контроль планируется гласный, негласный и смешанный. Кроме того, инспекторов снарядят приборами фото- и видеофиксации.

Сообщается, что сотрудники ГАИ в первую очередь будут нацелены на выявление грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и (или) без права управления, нарушение правил обгона, превышение скоростных режимов, правил перевозки пассажиров), а также нарушений со стороны уязвимых участников дорожного движения.

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