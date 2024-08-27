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С дедом в «рай»

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.08.2024, 12:16
  • 4,064
С дедом в «рай»

Россияне услышат не только жужжание БПЛА.

Чем дольше Путин продолжает «по плану», тем выше шансы, что Запад прислушается к просьбам Украины и разрешит бить по территории России своими дальнобойными ракетами. Тогда россияне тоже услышат не только жужжание БПЛА.

Законы войны диктуют свою логику - ее пожар расползается и на территорию того, кто начал. Мы видим это в боях в Курской области, обстрелах приграничья и налетах дронов на дальние регионы РФ.

Те жители России, которые «политикой не интересуются»; которым «великий геополитик» годами обещал «стабильность, безопасность» и «великие победы» за их отказ от свобод, правды, достоинства и от большей части национальных богатств, могут предъявлять претензии только самим себе. Путину давно бесполезно. И уж точно не «англо-саксам» и украинцам, как предлагает его пропаганда.

И если россияне не хотят отправится с дедом в его «рай», им должно быть очевидно, что делать.

Для начала - открыть глаза, уши... ум, совесть, инстинкт самосохранения.

Перестать врать себе и изворачиваться за «великого геополитика».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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