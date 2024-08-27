закрыть
27 августа 2024, вторник, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«ГУР и Генштаб приближаются к Крыму»

1
  • 27.08.2024, 12:21
  • 4,490
«ГУР и Генштаб приближаются к Крыму»

Генерал США рассказал, когда ВСУ освободят полуостров.

Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины приближаются к Крыму. Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию «Телеграф».

На вопрос журналиста о том, может ли Украина провести столь же неожиданную операцию, как в Курской области, в Крыму, американский военный ответил, что до сих пор считает, что Крым остается решающей территорией этой войны.

«И, как мне кажется (хотя не могу точно утверждать) ГУР и Генштаб приближаются к Крыму, во-первых, изолируя его, уничтожая паромы, десантные корабли, все суда, которые используют россияне для передвижения туда и обратно. Когда они будут готовы, Крымский мост также будет разрушен», — заявил Ходжес.

Он отметил, что Украина продолжает атаковать российскую противовоздушную оборону, аэродромы и флот в Крыму.

«Черноморского флота там уже почти нет, украинские силы делают Крым непригодным для россиян. Думаю, что они освободят его, когда завершат другие действия. Похоже, что они атакуют на разных уровнях и в разных направлениях, используя различные методы, чтобы создать много проблем российской стороне», — пояснил офицер армии США в отставке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов